كوريا الشمالية: نحترم إرادة سكان الأقاليم التي انضمت إلى روسيا

أعربت كوريا الشمالية عن تأييدها لانضمام أقاليم جديدة إلى روسيا، مؤكدة أنها "تحترم إرادة سكان" تلك المناطق.

وقالت وزارة الخارجية لكوريا الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية، إن "الاستفتاءات جرت بالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحدد مبادئ المساواة بين الناس وحقوقهم في تقرير مصيرهم وكذلك وفقا للأساليب والإجراءات القانونية".

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وأضافت خارجية كوريا الشمالية، أن "الأغلبية الساحقة من المصوتين أيدت الانضمام إلى روسيا".

وأكدت بيونغ يانغ: "نحترم إرادة السكان الذين أعربوا عن تأييدهم للانضمام إلى روسيا، ونؤيد موقف الحكومة الروسية بشأن ضم تلك المناطق لروسيا الاتحادية".

المصدر: نوفوستي