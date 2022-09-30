بلينكن: لا نرى أي دليل على تحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لا ترى أي دليل على تحضيرات روسيا لاستخدام السلاح النووي.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، يوم الجمعة: "نتابع باهتمام ما إذا كانت روسيا تعمل ما يدعو للتفكير في أنهم يدرسون إمكانية استخدام السلاح النووي".

وتابع: "وحتى الآن نحن لم نر اتخاذهم مثل هذه الخطوات".

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وأضاف أن واشنطن تأخذ ما وصفه بـ "تهديدات موسكو" على محمل الجد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعد خططا لكافة السيناريوهات المحتملة، بما فيها سيناريو استخدام روسيا للسلاح النووي.

وأكد أن دول الناتو "مستعدة للدفاع عن كل بوصة من أراضيها".

وأعلن كذلك أن الولايات المتحدة ستنشر في الأسابيع القادمة استراتيجيتها بشأن منطقة القطب الشمالي، مؤكدا أن واشنطن ستتعاون مع كندا في هذه المنطقة.

المصدر: تاس