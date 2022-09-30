الجيش الإسرائيلي يحبط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع مصر

أحبط جنود الجيش الإسرائيلي عمليات تهريب مخدرات بقيمة 3.5 مليون شيكل على الحدود الإسرائيلية - المصرية.

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وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الجمعة: "خلال الليل حددت مراقبة الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة فرقة فارن الإقليمية".

وأضاف: "ضبطت قرابة 100 كيلوغرام من المخدرات وعربة ومواد كان يستخدمها المهربون. تم تسليم جميع الوسائل والمخدرات المضبوطة للشرطة الإسرائيلية".

المصدر: RT