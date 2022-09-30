 
مباشر
عاجل
الكرملين: سنعتبر قصف الجيش الأوكراني للأراضي الجديدة بعد انضمامها لروسيا عدوانا

الجيش الإسرائيلي يحبط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع مصر

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يحبط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع مصر
المخدرات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tw8b

أحبط جنود الجيش الإسرائيلي عمليات تهريب مخدرات بقيمة 3.5 مليون شيكل على الحدود الإسرائيلية - المصرية.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية
الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الجمعة: "خلال الليل حددت مراقبة الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة فرقة فارن الإقليمية".

وأضاف: "ضبطت قرابة 100 كيلوغرام من المخدرات وعربة ومواد كان يستخدمها المهربون. تم تسليم جميع الوسائل والمخدرات المضبوطة للشرطة الإسرائيلية".

الجيش الإسرائيلي يحبط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع مصر

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا