الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية، ومصادرة حوالي 25 كيلوغراما من "الحشيش"، تقدر قيمتها بنحو 500 ألف شيكل (نحو 148 ألف دولار).

إقرأ المزيد

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "لم يتم اعتقال المهربين أثناء العملية، فيما تمت ملاحقتهم ومصادرة المخدرات وتسليمها للشرطة للتحقيق فيها".

والأسبوع الماضي، أفاد المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي بأن السنة الأخيرة سجلت زيادة ملحوظة في حجم النجاحات بضبط محاولات التهريب سواء المخدرات أو الوسائل القتالية عند الحدود الأردنية والمصرية.

المصدر: "I24"