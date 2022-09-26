الخارجية البيلاروسية: نحتاج إلى ضمانات أمنية في حال توصل كييف وموسكو إلى اتفاق سلمي

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، أن بلاده تحتاج إلى ضمانات أمنية ملموسة في حال توصل موسكو وكييف إلى اتفاق سلمي.

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وقال ماكي في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الاثنين: "إذ تم التوصل إلى أي اتفاقيات، إذا جرت هذه العملية، فنريد نحن أيضا أن نفهم عما يدور الحديث وما هذه الضمانات التي يتلقاها كل طرف. ولا نريد أن نبقى خارج هذه الضمانات".

وأضاف: "نريد أن تكون هناك أيضا ضمانات أمنية معينة وملموسة بالنسبة لبيلاروس. وهذا أمر طبيعي تماما".

وأكد الوزير أن بلاده تهتم بأن تعيش المنطقة بسلام وأن يضمن هذا الهدوء التنمية السياسية والاقتصادية المستقرة للدولة والمجتمع في بيلاروس.

وأوضح: "كنا نشير إلى ضرورة مشاركة بيلاروس في الاتفاقيات النهائية في مارس وأبريل الماضيين عندما جرت المفاوضات. ولا يدور الحديث عن رغبتنا في الاستفادة منها".

وتابع: "لا يمكن تحقيق الأمن الشامل والتام في هذه المنطقة بدون بيلاروس الواقعة في وسط أوروبا. وإذا كنا دولة غير مستقرة فلن يكون ذلك مفيدا لأحد".

المصدر: نوفوستي