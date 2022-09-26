مينسك: سنرد على مصادرة ممتلكاتنا في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، أن مينسك أجرت تحليلا شاملا لجميع ممتلكاتها الواقعة في أوكرانيا، وهي جاهزة لتقديم طلب إلى المحاكم لاستعادة الممتلكات المصادرة هناك.

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وقال ماكي في حديث لوكالة "نوفوستي": "قمنا بتسجيل هذا التحليل وسنتابع الوضع. سنتخذ خطوات مماثلة إذا وقعت الأشياء نفسها في أي دولة أخرى. بالطبع لن يبقى ذلك دون رد".

وذكر أنه ظهرت في وسائل الإعلام معلومات مفادها أن "الأوكرانيين صادروا وأمموا ممتلكات بيلاروس وروسيا بقيمة نحو مليار دولار"، مشيرا إلى أنه توجد حاليا في أوكرانيا نحو 7 آلاف عربة بيلاروسية بقيمة نحو 355 مليون دولار بالإضافة إلى ممتلكات أخرى.

وأوضح: "اعتمادا على تطور الأحداث لاحقا بالطبع سنأخذ ذلك بعين الاعتبار في سياستنا. لكنه أمر غير مقبول تماما. وإذا كانت هناك حاجة فسنتجه إلى المحاكم الضرورية، بالطبع، إذا فهمنا أنه قد يأتي بثمار أو فوائد ما".

وأفاد رئيس سكك الحديد البيلاروسية، فلاديمير موروزوف، سابقا، بأن أكثر من 7 آلاف من عربات سكك الحديد البيلاروسية عالقة في أوكرانيا بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك. وأضاف أن وضعها غير واضح وأن كييف ترفض بحث هذا الموضوع.

المصدر: نوفوستي