إيران..اعتقال أكثر من 700 شخص بكيلان ورئيسي يشدد على ضرورة التعامل بحزم مع المخلين بالأمن والاستقرار

أفادت وكالة "تسنيم" بأن الشرطة الإيرانية اعتقلت أكثر من 700 شخص في محافظة كيلان خلال نحو أسبوع من الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني التي توفيت بعد توقيفها من قبل الشرطة.

إقرأ المزيد

وأشار الجنرال عزيز الله مالكي، قائد شرطة محافظة كيلان، إلى "اعتقال 739 من مثيري الشغب بينهم 60 امرأة"، وفق الوكالة.

من جهته، شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على "ضرورة التعامل بحزم مع المخلين بالأمن العام"، قائلا: "من الضروري التمييز بين الاحتجاج وتعطيل النظام العام والأمن".

وأجرى إبراهيم رئيسي اتصالا بأسرة محمد رسول دوست محمدي، المنتسب بقوات التعئبة الشعبية "البسيج" الذي قتل يوم الأربعاء الماضي بطعنات سكين في "أعمال شغب" بمدينة مشهد مرکز محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا".

وأعرب رئيسي في الاتصال عن تعازيه بمقتل عنصر البسيج، مؤکدا "متابعة القضية والتعامل بحزم مع المتورطين والضالعين في هذه الجریمة".

ووصف وقوع أحداث من هذا النوع الذي أدى إلى مقتل دوست محمدي بأنها "فوضى وأعمال شغب".

المصدر: "إرنا" + "فرانس برس"