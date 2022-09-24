السلطات الايرانية تنفي أخبارا متداولة عن فقدان السيطرة على مدينة اشنوية غربي البلاد

أعلنت سلطة القضاء الإيرانية أن سجن مدينة اشنوية يخضع للسيطرة الكاملة من قبل قوات الأمن، بعد أخبار متداولة بمواقع التواصل والإعلام المعارض عن فقدان السيطرة على المدينة.

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ونشرت قناة "العالم" مقطع فيديو وثقه سائق سيارة، يظهر "مدينة اشنوية في الساعة الثانية صباحا والهدوء يعم المدينة".

وأفادت وكالة أنباء "فارس" بأن أعمال الشغب في اشنوية بدأت يوم أمس الجمعة عند غروب الشمس واستمرت حتى بعد منتصف الليل، حيث يقدر عدد المشاركين في الأحداث بحوالي 500 شخص، حاول بعضهم إثارة أجواء الاحتجاجات بإطلاق شعارات انفصالية تخص جماعة "كومله" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، في حين كانت معظم الاشتباكات في ضواحي المدينة".

وأوضحت "فارس" أن "مقاطع الفيديو التي تم نشرها من وسط المدينة لا تخص ليلة أمس وهي مقاطع قديمة"، مؤكدة أن "المقاطع التي بثها مناهضو الثورة عن إغلاق مداخل المدينة هي أيضا لعبة إعلامية عارية عن الصحة".

وأشارت إلى أن "الهدوء عاد إلى المدينة منذ الساعات الأولى لفجر اليوم، وبدأت المدارس يومها الأول من العام الدراسي الجديد".

المصدر: "فارس" + "العالم"