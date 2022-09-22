مجلة أمريكية لزيلينسكي: اترك الأحلام ودع القرم وشأنها!

طالبت مجلة The American Conservative، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بترك شبه جزيرة القرم وشأنها.

وفي مقال تحت عنوان "Leave Crimea alone" (دع القرم وشأنها)، وصفت المجلة الأمريكية أحاديث زيلينسكي عن خطط استعادة هذه المنطقة من روسيا، بأنها "أضغاث أحلام".

ولاحظت المجلة، أن من غير المرجح أن تتمكن سلطات كييف من استعادة كل الأراضي المفقودة حتى مع وجود كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية، .

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ويرى كاتب المقالة، أنه لن يكون من السهل على أوكرانيا، بالقوات المتوفرة لديها حاليا، استعادة حتى دونباس. وقال: "لا توجد أية دلائل مؤكدة ومقنعة تشير إلى أن غالبية سكان القرم البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة، يريدون العودة إلى أوكرانيا".

ونوهت المجلة بأن النزاع في أوكرانيا، "دمر هذه الدولة بشكل نهائي" وبأن حكومتها بقيت صامدة حتى الآن، فقط بفضل المساعدات الأجنبية.

ويخلص المؤلف إلى أن خسائر أوكرانيا كبيرة للغاية، وأن إطالة أمد القتال من أجل مكاسب إقليمية مشكوك فيها، وتعتبر "صفقة سيئة".

المصدر: RT