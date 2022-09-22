الدفاع الروسية تعرض مدرعات أوكرانية غنمها الجنود الروس

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمركبات مدرعة أوكرانية تمكنت قوات الإنزال الجوي الروسي من اغتنامها خلال تنفيذ مهامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وتمكن العسكريون الروس خلال القتال من اغتنام مركبة مدرعة أوكرانية من طراز BTR-ZU، تم تزويدها بأسلحة ومعدات أجنبية، بالإضافة إلى مركبة BMP-2 استلمتها أوكرانيا من دولة أوروبية شرقية.

وقال العسكري الروسي أرتيوم معلقا: "عند فرارهم من ساحة القتال، ترك العسكريون الأوكرانيون هذه الآليات المدرعة. رموا هناك ملابسهم العسكرية ومعداتهم وهربوا كالجبناء. ونقوم من جانبنا بإعادة تأهيل هذه الآليات لاستخدامها في القتال لاحقا".

من جانبه، ذكر المقاتل ألكسندر، نائب قائد كتيبة من الجيش الروسي، أنه في اليوم الأول فقط من القتال، تمكن شخصيا من تدمير خمس مركبات قتالية مخصصة لنقل المشاة وكذلك ناقلة جنود مدرعة واحدة.

المصدر: نوفوستي