 الأمن الروسي يحبط محاولة لتفجير خط نقل الغاز إلى تركيا  

أفاد مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي، بأن عناصر المخابرات الروسية تمكنت من إحباط تنفيذ تفجير خط أنابيب لنقل الغاز، خططت له الاستخبارات الأوكرانية.

وأضافت المخابرات الروسية في بيانها اليوم: "نتيجة للتحري الميداني تمكن رجال الأمن من كشف وإحباط عملية إرهابية خططت لها الاستخبارات الأوكرانية، واستهدفت خط نقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا".

ووفقا للبيان، تمكنت عناصر الأمن من اعتقال مواطن روسي من مواليد 1978 كانت الاستخبارات الأوكرانية قد جندته في وقت سابق. وعثر رجال الأمن بحوزته على عبوتين ناسفتين، قام بتحضيرهما بنفسه.

وخلال التفتيش، تم العثور في الأجهزة الإلكترونية للمشتبه به، على مراسلات له مع المشرف الأوكراني، وتعليمات لتجميع العبوات الناسفة، وإحداثيات موقع التفجير.

وقام رجال الأمن الروسي كذلك باعتقال، 4 أشخاص تعاونوا مع الإرهابي وقدموا له المساعدة الفعالة في التحضير للجريمة.

المصدر: نوفوستي