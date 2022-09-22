تراس أمام الأمم المتحدة: بينما أنا أتحدث هناك أسلحة بريطانية جديدة تصل إلى أوكرانيا

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا "إلى حين انتصارها" على روسيا.

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وقالت تراس من منبر المنظمة الدولية: "في هذه اللحظة الحرجة من النزاع، أعد بأننا سنواصل، أو نزيد، دعمنا العسكري لأوكرانيا طالما لزم الأمر.. لن نكل حتى تنتصر أوكرانيا". وأضافت: "بينما أنا أتحدث، هناك أسلحة بريطانية جديدة تصل إلى أوكرانيا".

وأكدت زعيمة حزب المحافظين التي تولت رئاسة الوزراء مؤخرا أن بلادها تتعهد بإنفاق ثلاثة في المئة من إجمالي ناتجها المحلي على موازنة الدفاع بحلول 2030، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 2%، والمفترض بالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إنفاقه على الأغراض الدفاعية.

وفي خطابها، دعت تراس إلى الوحدة الاقتصادية بصفتها أداة فعالة للتصدي "للعدوان"، وقالت: "ينبغي على مجموعة السبع وشركائنا الذين يفكرون مثلنا في أن يعملوا كما لو كانوا ضمن حلف ناتو اقتصادي، ويدافعوا بشكل جماعي عن ازدهارنا".

وأضافت تراس قائلة: "إذا كان اقتصاد أحد الشركاء مستهدفا من قبل نظام عدواني، فعلينا أن نتحرك لدعمه: الكل للواحد، والواحد للكل".

المصدر: أ ف ب