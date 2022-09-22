قوة أوكرانية تستخدم أنابيب الري في كراسني ليمان للاختباء والتخفي (فيديو)

قال عسكري من القوات المتحالفة يحمل لقب "سوكرات"، إن الجيش الأوكراني استخدم في كراسني ليمان أنابيب ري الحقول للاختباء والتحرك بشكل خفي حتى لا تكشفه القوات المتحالفة.

وأضاف "سوكرات" أن "القوات المتحالفة تمكنت من اكتشاف أنابيب للري ونقل المياه، استخدمها الأوكرانيون، كمخابئ"، مشيرا إلى أن العسكريين الأوكرانيين استخدموا كذلك هذه الأنابيب للتنقل بشكل خفي.

وتقع كراسني ليمان، تحت سيطرة القوات المتحالفة، ووفقا لرئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، فقد حاول الجيش الأوكراني الهجوم في اتجاه المدينة صباح الثلاثاء، لكن هذه المحاولات فشلت.

المصدر: نوفوستي