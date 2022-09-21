وصول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى مصر

وصلت سفينة الشحن "الملكة سارة" وعلى متنها منتجات زراعية أوكرانية إلى مدينة أبو قير في مصر يوم الأربعاء، حسبما أظهرت بيانات خدمة تتبع السفن البحرية.

وترسو السفينة حاليا وهي تحمل 11 الف طن من الذرة في الميناء المصري.

واعطى مركز التنسيق المشترك في اسطنبول الإذن بخروج الملكة سارة من ميناء يوجني الأوكراني في 5 سبتمبر.

يذكر أنه في 22 يوليو تم التوقيع على حزمة من الوثائق لحل مشكلة إمدادات الغذاء والأسمدة إلى الأسواق العالمية في اسطنبول.

المصدر: تاس