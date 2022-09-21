رئيس إدارة زابوروجيه يوجه طلبا للرئيس الروسي بشأن انضمام المقاطعة إلى روسيا

وجه رئيس إدارة منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي طلبا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانضمام المقاطعة إلى روسيا بعد الاستفتاء المزمع أجراؤه حول استقلالها.

وقال "توجهت إلى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بطلب، إذا كان سكان منطقة زابوروجي يؤيدون الاستفتاء، للنظر في مسألة الاعتراف بمنطقة زابوروجيه كدولة مستقلة منفصلة وانضمامها لروسيا".

وأعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف في وقت سابق، بأن المقاطعة المحررة ستعلن استقلالها ضمن الحدود الإدارية القائمة بعد نتائج الاستفتاء.

المصدر: تاس