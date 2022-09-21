بايدن: نريد للحرب في أوكرانيا أن تنتهي بشكل عادل ومقبول للجميع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تريد تنتهي الحرب في أوكرانيا بشكل عادل مقبول الجميع.

وأضاف بايدن في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الحلفاء لمنع هجوم روسي محتمل على أراضي الناتو".

وقال "روسيا وجهت تهديدات نووية لأوروبا".

وأضاف أن "الدول الغربية ستواصل إظهار التضامن مع أوكرانيا ومعارضة العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وقال "كما تؤيد الولايات المتحدة زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وزعم بايدن أن "روسيا وجهت تهديدات نووية لأوروبا في انتهاك لنظام عدم الانتشار"، مضيفا أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل على الحد من التسلح النووي، بغض النظر عن الأحداث في العالم.

ووفقا للرئيس الأمريكي، فإن واشنطن "ترى أنه لا يمكن كسب حرب نووية ولا ينبغي إطلاق العنان لها".

وتابع" لا نريد حرب باردة ونعمل على عدم استخدام الطاقة كسلاح".

المصدر: RT