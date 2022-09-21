البرلمان الأوكراني يصوت بالأغلبية لصالح قانون التجنيد التطوعي للنساء

صرح ياروسلاف زيليزنياك النائب في البرلمان الأوكراني أن أعضاء البرلمان صوتوا بالأغلبية على مشروع قانون التجنيد الطوعي للنساء.

وقد أظهرت نتائج الجلسة الأولى تصويت 267 نائبا لصالح القانون الذي ينص على السماح بالتجنيد الطوعي للنساء المؤهلات صحيا وعمريا.

وأوضح فولوديمير سميلكا المستشار القانوني لوزارة الدفاع الأوكرانية أن النساء المتطوعات سيتم التحاقهن بالجيش وفقا للقانون الأوكراني وسيتم إيكالهن بمهام عسكرية محدودة.

وأضاف أنه بحسب قانون التعبئة العامة الأوكراني فإن النساء المجندات سيمنعن من السفر خارج البلاد في حالة الطوارئ وذلك توافقا مع معايير الناتو في المساواة بين الجنسين.

ومن جهتها أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار تأجيل موعد انتساب النساء إلى الخدمة العسكرية حتى تاريخ الأول من أكتوبر 2023 وأكدت أنه لن يتم منع النساء المنتسبات من مغادرة البلاد خلال حالة الطوارئ.

كما وأصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية بيانا حددت فيه التخصصات المطلوبة وهي الكيمياء والأحياء وهندسة الاتصالات السلكية واللاسلكية والعديد من التخصصات الأخرى في مجال تكنلوجيا المعلومات وعدد من التخصصات الطبية الأخرى والتي تم تقليصها في وقت لاحق إلى 14 مهنة.

المصدر: نوفوستي

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