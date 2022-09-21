القصف الأوكراني يواصل استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في دونيتسك

قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية إن القوات الأوكرانية تواصل استهداف المناطق المدينة والبنى التحتية في مختلف أراضي دونيتسك.

وأفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت في الساعة 6.30 صباحا بتوقيت موسكو منطقة بتروفسكي في دونيتسك، بستة صواريخ غراد.

كما ذكر المركز أن القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف أخرى من عيار 155 ملم من التي يستخدمها حلف الناتو على قرية كاشتانوفا، بالإضافة إلى استهدافها مينيرالنو بثلاث قذائف من عيار 152 ملم. كما اطلقت 12 قذيفة عيار 155 ملم على مدينة غورلوفكا (التي تقع على بعد 50 كيلومترا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات شتيرول المعنية بالكيمياويات وتعدين الفحم).

المصدر: نوفوستي