 
مباشر

القصف الأوكراني يواصل استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في دونيتسك

أخبار العالم

القصف الأوكراني يواصل استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في دونيتسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tu7l

قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية إن القوات الأوكرانية تواصل استهداف المناطق المدينة والبنى التحتية في مختلف أراضي دونيتسك.

وأفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت في الساعة 6.30 صباحا بتوقيت موسكو منطقة بتروفسكي في دونيتسك، بستة صواريخ غراد.

كما ذكر المركز أن القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف أخرى من عيار 155 ملم من التي يستخدمها حلف الناتو على قرية كاشتانوفا، بالإضافة إلى استهدافها مينيرالنو بثلاث قذائف من عيار 152 ملم. كما اطلقت 12 قذيفة عيار 155 ملم على مدينة غورلوفكا (التي تقع على بعد 50 كيلومترا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات شتيرول المعنية بالكيمياويات وتعدين الفحم).

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يعلن التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال