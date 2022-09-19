منذ اليوم.. آستانا هي عاصمة كازاخستان

نشر مرسوم رئيس كازاخستان بشأن إعادة تسمية عاصمة البلاد من "نورسلطان" إلى "أستانا" اليوم الاثنين في صحيفة "كازاخستانسكايا برافدا" الرسمية ودخل حيز التنفيذ.

ووقع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، يوم السبت" الماضي مرسوما بإعادة تسمية مدينة نورسلطان، عاصمة جمهورية كازاخستان، إلى مدينة أستانا. ونص المرسوم على أنه يدخل حيز التنفيذ من يوم نشره الرسمي.

ونشرت الصحافة الرسمية اليوم الاثنين القانون بشأن التعديلات والإضافات على الدستور، وقعه أيضا الرئيس توكايف في 17 سبتمبر ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم نشره الرسمي. وينص أحد التعديلات أيضا على أن عاصمة كازاخستان هي مدينة أستانا.

وفي 2 سبتمبر، اقترحت مجموعة نواب إعادة اسم أستانا إلى عاصمة البلاد. وأرجع كثيرون أن سبب إعادة التسمية هوعدم قبول الشعب بالاسم الجديد للعاصمة(نورسلطان)، وبالتالي عودة الاسم السابق يلبي احتياجات وتوقعات المواطنين.

يشار إلى أن اسم عاصمة كازاخستان كان قد تغير من أستانا إلى نور سلطان في مارس 2019 بعد تنحي الرئيس السابق نورسلطان نزاربايف من منصب الرئيس، وكان قد قاد البلاد لما يقرب من 30 عاما.

وأصبح قاسم جومارت توكايف، الذي كان سابقا رئيس مجلس الشيوخ في برلمان البلاد، رئيسا للدولة. بعد توليه منصبه، اقترح توكاييف تغيير تسمية عاصمة البلاد أستانا إلى نور سلطان تكريما لأول رئيس للبلاد. في نفس اليوم، اعتمد البرلمان هذا التعديل، فيما كان نزاربايف نفسه قد صرح مرارا بأنه ضد إعادة التسمية تكريما له.

المصدر: نوفوستي