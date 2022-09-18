بيلوسي في يريفان تعرب عن قلق بلادها على أمن أرمينيا وتعرض المساعدة العملية

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بعاصمة جمهورية أرمينيا، يريفان، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن أمن أرمينيا وتريد المساعدة في هذا الأمر.

وأضافت بيلوسي خلال تصريح صحفي: "الديمقراطية والسيادة ووحدة أراضي أرمينيا مهمة للغاية بالنسبة لنا. نحن هنا لتقديم مساعدتنا العملية، والخيار لأرمينيا. نحن هنا للتعبير عن استعدادنا".

وقالت بيلوسي إن واشنطن تدين "الهجمات الدامية التي تشنها أذربيجان على أرمينيا".

وبحسب عضو الكونغرس الأمريكي، فرانك بالون، فإن "الولايات المتحدة على علم بمشاركة أرمينيا في منظمة الأمن (منظمة معاهدة الأمن الجماعي) مع روسيا، ولا تريد أن تقول أي شيء في هذا الخصوص، لكن الولايات المتحدة قلقة بشأن أمن أرمينيا وتريد مساعدة أرمينيا في هذا الأمر".

كذلك زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي المجمع التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن (زمن الدولة العثمانية) في تسيتسر ناكابيرد في يريفان.

ووضع أعضاء الوفد الأمريكي الذي يرافق بيلوسي في زيارتها لأرمينيا إكليلا من الزهور عند المجمع التذكاري.

المصدر: وكالات