أرمينيا تعلن عن قتلى في قواتها خلال اشتباكات على الحدود مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية فجر الثلاثاء عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، في اشتباكات مسلحة وقعت منتصف ليلة الثلاثاء على الحدود مع أذربيجان.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرام توروسيان: "على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى".

وصرح بأن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية تعرض أراضي أرمينيا عند الحدود لقصف أذربيجاني بالمدفعية والطائرات المسيرة.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت من جهتها وقوع اشتباكات على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، أسفرت عن خسائر في صفوف قواتها.

المصدر: وكالات