 
مباشر

بيلوسي تصل إلى أرمينيا

أخبار العالم

بيلوسي تصل إلى أرمينيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttk6

أعلنت وكالة "أرمينبريس" وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى أرمينيا في زيارة تستمر حتى 19 سبتمبر.

وقالت الوكالة نقلا عن سفارة الولايات المتحدة في أرمينيا: "تلتقي رئيسة مجلس النواب خلال الزيارة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان ورئيس الجمعية الوطنية آلين سيمونيان ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى لبحث العلاقات الأرمنية الأمريكية والوضع الراهن في مجال الأمن".

وصرحت مصادر أمريكية في وقت سابق أن بيلوسي تعتزم زيارة أرمينيا، ومن المتوقع أن تلتقي برئيس الوزراء نيكول باشينيان ومسؤولين آخرين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فليفكر الغرب في مصالحه وليفعل ما يريد".. أبرز تصريحات بوتين في مؤتمره الصحفي في سمرقند