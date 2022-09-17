بيلوسي تصل إلى أرمينيا

أعلنت وكالة "أرمينبريس" وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى أرمينيا في زيارة تستمر حتى 19 سبتمبر.

وقالت الوكالة نقلا عن سفارة الولايات المتحدة في أرمينيا: "تلتقي رئيسة مجلس النواب خلال الزيارة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان ورئيس الجمعية الوطنية آلين سيمونيان ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى لبحث العلاقات الأرمنية الأمريكية والوضع الراهن في مجال الأمن".

وصرحت مصادر أمريكية في وقت سابق أن بيلوسي تعتزم زيارة أرمينيا، ومن المتوقع أن تلتقي برئيس الوزراء نيكول باشينيان ومسؤولين آخرين.

المصدر: نوفوستي