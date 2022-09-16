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نانسي بيلوسي تزور أرمينيا تعبيرا عن دعمها

أخبار العالم

نانسي بيلوسي تزور أرمينيا تعبيرا عن دعمها
AP Susan Walsh
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صرحت مصادر أمريكية، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تعتزم زيارة أرمينيا هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تلتقي برئيس الوزراء نيكول باشينيان ومسؤولين آخرين.

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو": " ستسافر رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وعضوة الكونغرس جاكي شباير إلى أرمينيا، نهاية هذا الأسبوع.. ومن المتوقع أن تلتقي برئيس الوزراء نيكول باشينيان في يريفان.. بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين".

وتأتي هذه الزيارة في وقت تصاعدت به الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وللتعبير عن الدعم الأمريكي لأرمينيا.

المصدر: نوفوستي

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