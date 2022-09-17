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الناتو يعترف بتخطيطه للتوسع قرب حدود روسيا "منذ عدة سنوات"

أخبار العالم

الناتو يعترف بتخطيطه للتوسع قرب حدود روسيا
Globallookpress Kay Nietfeld_dpa
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اعترف رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، روب باور بشكل رسمي أن التخطط لتوسيع وجود "الناتو" بالقرب من حدود روسيا "بدأ منذ عدة سنوات".

وقال في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت في تالين عقب اجتماع رؤساء أركان الناتو تعليقا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف: "بحثا الإصلاح الأكثر شمولا لهياكلنا العسكرية منذ عام 1949. وبدأ التخطيط لذلك منذ عدة سنوات، والآن نقوم بتنفيذه".

يشار إلى أن فنلندا والسويد في 18 مايو الماضي قدمتا طلبا إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف، وتنتظر الدولتان الآن التصديق على طلبيهما.

وصدقت 24 دولة من أصل 30 دولة على الطلبين.

المصدر: نوفوستي

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