بوتين يرحب بـ 6 دول عربية في "شنغهاي"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون مهتمة بتوسيع التعاون مع الدول التي تطمح لإقامة علاقات تعاون مبنية على الاحترام المتبادل ومهتمة بالانضمام للعمل مع المنظمة.

ورحب الرئيس الروسي بانضمام كل من السعودية ومصر وقطر إلى منظمة شنغهاي بصفتهم "شركاء حوار"، وكذلك ببدء عملية الحصول على صفة "شريك الحوار" لكل من الكويت والإمارات والكويت والبحرين وجزر المالديف وميانمار.

وأكد أن المنظمة منفتحة للنظر في إمكانية انضمام أي دول أخرى ترغب في التعاون والعمل المشترك مع المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست عام 2001، تضم روسيا والهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، كما تضم كلا من أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا كدول مراقبة، وكلا من أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسيريلانكا كدول شريكة في الحوار.

المصدر: RT