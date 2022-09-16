بوتين يشيد بدور شنغهاي ويرحب بانضمام دول عربية إليها

تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها خلال قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، إلى دور المنظمة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

بوتين: سمعة منظمة شنغهاي للتعاون في ازدياد وهي واحدة من بين أكبر المنظمات العالمية

بوتين: منظمة شنغهاي منفتحة للتعاون مع الجميع والمساعدة في حل مشاكل الطاقة والغذاء المتزايدة في العالم

بوتين: نرحب بمنح مصر وقطر والإمارات والكويت والبحرين صفة "شريك الحوار" في منظمة شنغهاي

بوتين: يجب على الدول التوقف عن استخدام الأنانية الاقتصادية وسياسة العقوبات غير القانونية.

بوتين: منظمة شنغهاي يتعزز دورها في حل القضايا الدولية والإقليمية

بوتين يدعو الأمم المتحدة للتأثير على قرار المفوضية الأوروبية لرفع القيود التمييزية ضد الدول النامية، لضمان وصول الأسمدة الروسية إلى هذه الأسواق

بوتين: 90% من الصادرات الغذائية الروسية تذهب إلى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

بوتين: مستعدون لمنح 300 ألف طن من الأسمدة الروسية المتراكمة في الموانئ الأوروبية مجانا إلى الدول النامية

المصدر: RT + نوفوستي