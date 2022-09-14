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تايوان: رصد 24 طائرة و5 سفن حربية صينية قرب أراضينا

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تايوان: رصد 24 طائرة و5 سفن حربية صينية قرب أراضينا
Globallookpress
طائرات حربية صينية (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها تعقبت 24 طائرة و5 سفن تابعة للجيش الصيني في المياه والأجواء المحيطة بالبلاد بحلول الساعة الخامسة عصر اليوم.

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وقالت الدفاع التايوانية في بيان عبر "تويتر" إن إحدى الطائرات عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان فيما دخلت اثنتان أخريان القطاع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية،

وأوضح البيان أن الطائرات الصينية كانت مقاتلات من طرازي Shenyang J-16 وShenyang J-11 وطائرات حرب إلكترونية من طراز Shaanxi Y-8 EW.

أشارت الوزارة التايوانية إلى أنه تم تكليف الطائرات العسكرية في الدوريات الجوية القتاليةCAP) ) والسفن الحربية والأنظمة الأرضية للدفاع الجوي بمراقبة الأنشطة الصينية والرد عليها.

المصدر: Taiwan News

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