تايوان تسجل 446 طلعة جوية صينية خلال شهر واحد!

شهدت تايوان عددا قياسيا من الطلعات الجوية العسكرية الصينية خلال شهرأغسطس الماضي، حيث دخلت أكثر من 440 طائرة حربية صينية منطقة الدفاع الجوي التايواني.

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وارتفعت عمليات التوغل الصيني في منطقة الدفاع الجوي التايواني (ADIZ)، حيث أجرت بكين مناورات عسكرية غير مسبوقة احتجاجا على الزيارات التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وسياسيون آخرون إلى تايوان.

وينتقد الحزب الشيوعي الصيني أي عمل دبلوماسي من شأنه إضفاء الشرعية على تايوان، ورد بغضب متزايد على زيارات المسؤولين والسياسيين الغربيين لهذه الجزيرة.

ولمدة أسبوع بعد زيارة بيلوسي في أوائل أغسطس، أرسلت الصين سفنا حربية وصواريخ وطائرات مقاتلة في المياه والسماء حول تايوان، وهي أكبر مناورات وأكثرها عدوانية منذ منتصف التسعينيات.

وفي الشهر الماضي، عبرت 446 طائرة صينية، معظمها طائرات مقاتلة، إلى منطقة ADIZ التايوانية، وهذا المجموع الشهري وحده أكثر من 380 طلعة جوية صينية نفذتها طوال عام 2020 بأكمله.

وخلال الـ8 أشهر الأخيرة، قامت الطائرات الصينية بما لا يقل عن 1068 عملية توغل فردية في منطقة ADIZ، متجاوزة إجمالي عام 2021 البالغ 969 عملية توغل.

ومنطقة ADIZ في تايوان أكبر بكثير من مجالها الجوي. حيث تتداخل مع جزء من منطقة ADIZ بالصين وتتضمن حتى بعضا من البر الرئيسي.

ويعيش سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة تحت التهديد المستمر بغزو الصين لهم.

المصدر: أ ف ب