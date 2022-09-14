رئيسة المفوضية الأوروبية: "سقف الطاقة سيوفر لنا 140 مليار يورو وعقوباتنا ضد روسيا باقية

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقالت فون دير لايين في خطابها عن حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم الأربعاء: "أريد أن يكون الأمر واضحا: العقوبات ليست على وشك أن ترفع. إنه وقت التصميم وليس وقت التهدئة".

وأضافت فون دير لاين أنها ستسافر إلى كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي "لمناقشة استمرار المساعدات الأوروبية بالتفصيل".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة استيراد الكهرباء بشكل كبير من أوكرانيا ومنحها وصولا غير محدود إلى سوقه الرقمية.

وفيما يتعلق بالإجراءات في مجال أمن وصناعة الطاقة، أعلنت فون دير لاين أن وضع سقف لعائدات شركات الطاقة المتجددة والنووية سيجلب "أكثر من 140 مليار يورو" لدول الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرضة للخطر.

وقالت "في الوقت الحالي، ليس من العدل تحقيق أرباح استثنائية على حساب المستهلكين بسبب الحرب".

وأكدت أن المفوضية الأوروبية تعد مقترحا للحد من أسعار الغاز اعتمادا على مستوى العلاقات مع الدولة الموردة.

واعتبرت أن سبب أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي "ليس ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، ولكن استمرار استخدامها"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية سترصد 3 مليارات يورو لإنشاء سوق لوقود الهيدروجين في الاتحاد الأوروبي.

كما ذكرت أن الاتحاد الأوروبي سيبني "احتياطات استراتيجية" لليثيوم والمعادن النادرة.

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيجري إصلاحا في سوق الطاقة لجهة فصل أسعار الكهرباء من المصادر التقليدية والبديلة.

المصدر: وكالات