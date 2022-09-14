بوريل: عقوباتنا ضد روسيا مثل "نظام الحمية الغذائي"

صرح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء، بأن العقوبات المفروضة على روسيا تعمل مثل النظام الغذائي ولا يجب إلغاؤها.

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وأوضح أن العقوبات تؤثر على روسيا، لكن نتيجتها لا يمكن ملاحظتها على الفور، مضيفا أنه من الضروري مواصلة سياسة العقوبات لتحقيق الأهداف.

وقال: "نصر على أن العقوبات ضد روسيا تعمل. لا يمكننا إلغاؤها قبل أن تأتي بنتائج. إنها مثل نظام الحمية الغذائي، لا يتم تحقيق النتيجة في اليوم التالي. يجب اتخاذ إجراءات وسيكون هناك تأثير تدريجيا".

وتابع: "إذا تركنا كل شيء بشكل سريع، فيمكن أن تعود الكيلوغرامات (بسرعة)".

كما عبر عن اعتقاده بأن استراتيجية بروكسل فيما يخص الأزمة الأوكرانية صحيحة، الأمر الذي يشير إليه، برأي بوريل، النجاحات العسكرية للجيش الأوكراني في الأيام الأخيرة. ودقق: "حقق الأوكرانيون أكبر نجاحات مما كنا نتوقعه بأنفسنا، الأمر الذي يعني أن الاستراتيجية التي اختارناها منذ البداية صحيحة. يجب علينا حاليا مضاعفة الجهود بدلا من التشكيك".

المصدر: iz.ru