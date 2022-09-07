بوتين يرد على تصريح جوزيف بوريل حول "روسيا الفاشية"

توقع الرئيس بوتين أن يكون جوزيب بوريل إلى جانب الانقلابيين التابعين للديكتاتور، فرانكو، إذا ما كان دبلوماسيا في ثلاثينيات القرن الماضي، نظرا لأنه يدعم الآن النازيين في أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، إن بوريل يدلي بتصريحاته لا كدبلوماسي، وإنما كوزير للدفاع، وتابع: "إذا كان لدى بوريل ذرة من ضمير، لكان عليه أن يستخلص الاستنتاجات الصحيحة، ويفهم أن النازية الحقيقية إنما تزدهر في أوكرانيا".

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ويذكر أن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، قد قال في وقت سابق: "حتى الآن ليس لدينا خطة محددة حول كيفية هزيمة روسيا الفاشية ونظامها الفاشي. سئلت عن هذا، لكن هذه ليست مهمتي، مهمتي أكثر تواضعا وهي مساعدة أوكرانيا..."، وهو ما قيل فيما بعد إنه خطأ في الترجمة.

من جانبها وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية بأنه "مثير للاشمئزاز وغير مقبول"، وتابعت أن هناك محاولات للتنصل من أقواله باعتباره خطأ في الترجمة، إلا أن الفيديو يثبت كلماته بما لا يدع مجالا للشك.

ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، كلمات بوريل بأن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن قد "شطب" نفسه كدبلوماسي.

المصدر: لينتا رو