قالت مجلة Foreign Affairs الأمريكية، إن فشل أوكرانيا المزمن كدولة، يعتبر أحد أسباب عدم قبولها في حلف الناتو.

بهذا الشكل، علقت المجلة على مقالة نشرها في 8 أغسطس ألكسندر فيندمان الضابط السابق بالجيش الأمريكي، أوكراني الأصل، مدير الشؤون الأوروبية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي زعم بأن نهج واشنطن تجاه موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تلخص في محاولة إرضائها.

ووفقا لاعتقاد فيندمان كان يجب على الولايات المتحدة الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا منذ البداية بدلا من التملق لها.

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وأعادت Foreign Affairs، إلى الأذهان أنه حتى في التسعينيات، في ذروة العلاقات الثنائية الطيبة مع موسكو، سعت واشنطن بنشاط لتوسيع الناتو على الرغم من اعتراض الجانب الروسي بشكل شديد.

وقالت المجلة: "حتى لوكان لدى الغرب أي تردد في قبول أوكرانيا في الناتو، فهو يعود في سببه إلى أن أوكرانيا كانت دولة فاشلة بشكل مزمن، وليس بأي حال من الأحوال إلى وجود رغبة في استرضاء موسكو بطريقة أو بأخرى".

المصدر: نوفوستي