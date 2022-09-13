مدفيديف يحذر من خروج العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عن حدودها المرئية

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، من أنه "إذا استمر الحمقى في ضخ أخطر الأسلحة لنظام كييف، فإن العملية العسكرية الروسية ستنتقل إلى مستوى آخر عاجلا أم آجلا".

وكتب مدفيديف على "تيليغرام": "خرجت كييف بمشروع "ضمانات أمنية غربية"، يعد مقدمة للحرب العالمية الثالثة".

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وأكد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتقل إلى مستوى جديد وتفقد حدودها المرئية، إذا استمر الغرب في ضخ الأسلحة إلى كييف.

وأكد أنه يجب أن يفهم القادة الغربيون من مختلف المستويات، الذين وجهت لهم مسودة دعوة كييف لتقديم ضمانات أمنية لها، اليوم الثلاثاء شيئا واحدا بسيطا، وهو أنه "إذا استمر هؤلاء الحمقى في ضخ أخطر أنواع الأسلحة لنظام كييف بشكل غير محدود، فعندئذ ستنتقل الحملة العسكرية عاجلا أم آجلا إلى مستوى آخر".

وتابع مدفيديف أن هذه الحملة لن يكون لها حدود مرئية، وستصبح تصرفات الأطراف غير متوقعة.

وأضاف أنها "ستسير على السيناريو العسكري الخاص بها، وستشمل المشاركين الجدد فيها".

المصدر: تاس