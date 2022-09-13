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بوشيلين يتحدث عن وجود مرتزقة بولنديين في منطقة سفياتوغورسك

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بوشيلين يتحدث عن وجود مرتزقة بولنديين في منطقة سفياتوغورسك
Sputnik
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أشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تتواجد مجموعات من المرتزقة البولنديين في منطقة سفياتوغورسك التابعة للجمهورية الشعبية.

وشدد بوشيلين، على أن عدد هؤلاء المرتزقة البولنديين، في القوات الأوكرانية المتواجدة هناك، أكثر من عدد الأوكرانيين أنفسهم.

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وأضاف: "يلعب المرتزقة البولنديون، دورا ملحوظا في منطقة سفياتوغورسك. لدينا معطيات موثوقة حول ذلك. ومن المؤكد أنه يوجد في منطقة سفياتوغورسك واتجاهها القتالي، عدد من البولنديين أكثر من الأوكرانيين. هذه حقيقة موضوعية".

المصدر: نوفوستي

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