مرتزقة أجانب شاركوا في الإنزال الفاشل لقوات كييف في مقاطعة زاوبورجيه
Legion-Media
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أكد فلاديمير روغوف، عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه وجود مرتزقة أجانب على متن زوارق القوات الأوكرانية التي حاولت تنفيذ إنزال أحبطته القوات الروسية في مدينة كامينكا-دنيبروفسكا بالمقاطعة.
وقال روغوف: "وفقا للمعلومات الأولية كان هناك مرتزقة أجانب على متن القوارب".
وحاولت قوات كييف ليلة الجمعة تنفيذ إنزال عبر نهر دنيبر على ضفاف مدينة كامينكا-دنيبروفسكا مستخدمة 15 زورقا سريعا، حيث تم إغراق معظمها ولاذت باقي الزوارق بالفرار.
المصدر: نوفوستي