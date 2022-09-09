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مرتزقة أجانب شاركوا في الإنزال الفاشل لقوات كييف في مقاطعة زاوبورجيه

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مرتزقة أجانب شاركوا في الإنزال الفاشل لقوات كييف في مقاطعة زاوبورجيه
Legion-Media
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أكد فلاديمير روغوف، عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه وجود مرتزقة أجانب على متن زوارق القوات الأوكرانية التي حاولت تنفيذ إنزال أحبطته القوات الروسية في مدينة كامينكا-دنيبروفسكا بالمقاطعة.

وقال روغوف: "وفقا للمعلومات الأولية كان هناك مرتزقة أجانب على متن القوارب".

وحاولت قوات كييف ليلة الجمعة تنفيذ إنزال عبر نهر دنيبر على ضفاف مدينة كامينكا-دنيبروفسكا مستخدمة 15 زورقا سريعا، حيث تم إغراق معظمها ولاذت باقي الزوارق بالفرار.

المصدر: نوفوستي

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