أكد فلاديمير روغوف، عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه وجود مرتزقة أجانب على متن زوارق القوات الأوكرانية التي حاولت تنفيذ إنزال أحبطته القوات الروسية في مدينة كامينكا-دنيبروفسكا بالمقاطعة.

وقال روغوف: "وفقا للمعلومات الأولية كان هناك مرتزقة أجانب على متن القوارب".

وحاولت قوات كييف ليلة الجمعة تنفيذ إنزال عبر نهر دنيبر على ضفاف مدينة كامينكا-دنيبروفسكا مستخدمة 15 زورقا سريعا، حيث تم إغراق معظمها ولاذت باقي الزوارق بالفرار.

المصدر: نوفوستي