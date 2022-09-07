أبرز 10 نقاط في كلمة بوتين أمام منتدى الشرق للاقتصادي

تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة ألقاها في منتدى الشرق الاقتصادي، اليوم الأربعاء، إلى عدد من المواضيع والقضايا العالمية أهمها السياسة الغربية والوضع الاقتصادي والغذائي.

المصدر: RT