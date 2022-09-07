أبرز 10 نقاط في كلمة بوتين أمام منتدى الشرق للاقتصادي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/trah
تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة ألقاها في منتدى الشرق الاقتصادي، اليوم الأربعاء، إلى عدد من المواضيع والقضايا العالمية أهمها السياسة الغربية والوضع الاقتصادي والغذائي.
- بوتين: الغرب لم يكن نزيها فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا، معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا بل إلى الاتحاد الأوروبي.
- بوتين: لم نبدأ أي عمليات عسكرية وحاولنا حل الأزمة الأوكرانية بشتى الطرق السلمية مرارا وتكرارا.
- بوتين: بعد كل المحاولات قررت روسيا الرد بالمثل، مثلما مارس العدو محاولاته لحل الأزمة بالقوة.
- بوتين: أين كان القانون الدولي ولماذا لم يتذكره أحد حين دمروا العراق ويوغسلافيا وليبيا
- بوتين: كل جهودنا موجهة لمساعدة شعب دونباس، هذا واجبنا، وهذا ما سنفعله.
- بوتين: بعد وباء كورونا كان ينتظر أن يتعافى العالم من تداعيات الوباء إلا أنه اصطدم بوباء آخر وهو "العقوبات الغربية".
- بوتين: الولايات المتحدة قوضت أسس النظام الاقتصادي العالمي
- بوتين: حتى حلفاء الولايات المتحدة يقللون من حيازاتهم من الدولارات وسيتم استخدام الروبل الروسي واليوان الصيني في مدفوعات الغاز مع الصين بنسب متساوية
- بوتين: الأوروبيون يواصلون العمل كمستعمرين ويواصلون خداع الدول الفقيرة.
- بوتين: روسيا مستعدة للتعاون مع كل الدول التي تريد ذلك
المصدر: RT