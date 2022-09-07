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أبرز 10 نقاط في كلمة بوتين أمام منتدى الشرق للاقتصادي

أخبار العالم

أبرز 10 نقاط في كلمة بوتين أمام منتدى الشرق للاقتصادي
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة ألقاها في منتدى الشرق الاقتصادي، اليوم الأربعاء، إلى عدد من المواضيع والقضايا العالمية أهمها السياسة الغربية والوضع الاقتصادي والغذائي.

المصدر: RT

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