بوتين: لم نبدأ أي عمليات عسكرية وحاولنا حل الأزمة بشتى الطرق السلمية مرارا وتكرارا

ردا على سؤال بشأن أوكرانيا، سأل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدوره ما إذا كانت أوكرانيا تنتمي لهذه المنطقة من شرق العالم، إلا أنه أعرب عن استعداده للإجابة عن السؤال.

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وإجابة على سؤال المحاور قال بوتين إن روسيا لم تبدأ أي عمليات عسكرية، وإنما نحاول إنهاء الأزمة، التي لم تبدأ في هذا العام، وإنما بدأت منذ عام 2014 عندما رفض النظام الأوكراني الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وحاول فرض إرادته بالقوة، وقام بالعملية العسكرية ضد دونباس تلو الأخرى، ومارس شتى أنواع القمع والتطهير العرقي تجاه شعب دونباس، خلال ثمانية أعوام، مشيرا إلى أن روسيا "حاولت اللجوء إلى شتى الطرق السلمية"، وتابع الرئيس أن روسيا، بعد كل المحاولات قررت أن ترد بالمثل، وترد بالقوة مثلما مارس العدو المفترض محاولاته لحل الأزمة بالقوة، وكل جهودنا موجهة لمساعدة شعب دونباس، حيث قال الرئيس: "هذا واجبنا، وهذا ما سنفعله".

المصدر: RT