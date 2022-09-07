بوتين: ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن يكون مأساة للبلدان الأشد فقرا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن شراء الدول الغربية الطعام يدفع نحو ارتفاع الأسعار، وهو ما يمكن أن يتحول إلى مأساة لأشد البلدان فقرا حول العالم.

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث تابع بوتين أن "ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية يمكن أن يكون مأساة حقيقية لمعظم الدول الأكثر فقرا، والتي تواجه نقصا في الغذاء والطاقة وغيرها من السلع الحيوية"، مشيرا إلى أن "الدول الأكثر فقرا تفقد القدرة على الوصول إلى أهم المنتجات الغذائية بشكل كامل، لأن شرائها من قبل الدول المتقدمة يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار".

المصدر: RT