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بوتين: ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن يكون مأساة للبلدان الأشد فقرا

مال وأعمال

بوتين: ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن يكون مأساة للبلدان الأشد فقرا
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن شراء الدول الغربية الطعام يدفع نحو ارتفاع الأسعار، وهو ما يمكن أن يتحول إلى مأساة لأشد البلدان فقرا حول العالم.

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جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث تابع بوتين أن "ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية يمكن أن يكون مأساة حقيقية لمعظم الدول الأكثر فقرا، والتي تواجه نقصا في الغذاء والطاقة وغيرها من السلع الحيوية"، مشيرا إلى أن "الدول الأكثر فقرا تفقد القدرة على الوصول إلى أهم المنتجات الغذائية بشكل كامل، لأن شرائها من قبل الدول المتقدمة يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار".

المصدر: RT

 

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أزمة الغذاء وتراجع الثقة بالدولار.. أبرز تصريحات بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي الروسي