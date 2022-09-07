أرقام ومؤشرات تعكس التوجه الروسي - الصيني في ظل العقوبات الغربية

أظهرت الأرقام ومؤشرات التبادل بين روسيا والصين ارتفاعا كبيرا بحجم التبادل التجاري بين البلدين حيث زاد بنسبة 31.4% وبلغ 117.205 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022.

ووفقا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء عن إدارة الجمارك الرئيسية في الصين، استوردت بكين بضائع إلى روسيا بقيمة 44.256 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وزادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 50.7%، لتصل إلى 72.949 مليار دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في شهر أغسطس الماضي، 19.21 مليار دولار، حيث صدرت روسيا بضائع إلى الصين بمبلغ 11.21 مليار، وصدرت الصين روسيا بضائع قيمتها 7.99 مليار دولار.

وسبق أن حدد زعيما روسيا والصين، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، هدف مضاعفة حجم التجارة بين البلدين، ليرتفع من 100 مليار سنويا إلى 200 مليار بحلول عام 2024، وقد بلغ 100 مليار في عام 2018.

في المقابل سجل التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة نموا لم يتجاوز 9.5% خلال الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 514.958 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة يوم الأربعاء عن الإدارة العامة للجمارك الصينية.

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، زادت الصادرات من الصين إلى الولايات المتحدة في الفترة من يناير إلى أغسطس بنسبة 12.2% على أساس سنوي وبلغت 397.151 مليار دولار، في حين صدرت الولايات المتحدة بضائع إلى الصين بمقدار 117.807 مليار دولار، بزيادة 1.3% عن الفترة نفسها. نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت نسبة النمو تراجعا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت في نهاية عام 2021، نحو 28.7% وبلغ إجمالي التبادل التجاري 755.6 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي