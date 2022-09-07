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بوتين: بعد وباء كورونا نواجه وباء "العقوبات الغربية"

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بوتين: بعد وباء كورونا نواجه وباء
Globallookpress Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العالم بعد وباء كورونا كان ينتظر أن يتعافى من تداعيات الوباء إلا أنه اصطدم بوباء آخر وهو "العقوبات الغربية".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسية، حيث يلقي الرئيس الروسي اليوم الأربعاء، 7 سبتمبر، خطابا خلال الدورة السابعة للمنتدى.

ويجذب الحدث أكثر من 4000 مشارك وممثلين من أكثر من 60 دولة. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: RT

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