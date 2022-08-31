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بيسكوف: لا يوجد أي تقدم في استئناف المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية مع الولايات المتحدة

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بيسكوف: لا يوجد أي تقدم في استئناف المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية مع الولايات المتحدة
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه لا يوجد هناك حتى الآن أي تقدم ملحوظ في استئناف المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "توجد هناك إشارات. نعتقد أن استئناف هذه المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) يجب أن يتم دون أي معروف".

وأضاف: "إننا نهتم بالتساوي بذلك، وفي الحقيقة الكرة الأرضية كلها تهتم بذلك. يعمل الدبلوماسيون، وحتى الآن لا يوجد هناك أي تقدم ملحوظ".  

المصدر: نوفوستي

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