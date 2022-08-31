بيسكوف: لا يوجد أي تقدم في استئناف المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية مع الولايات المتحدة

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه لا يوجد هناك حتى الآن أي تقدم ملحوظ في استئناف المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "توجد هناك إشارات. نعتقد أن استئناف هذه المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) يجب أن يتم دون أي معروف".

وأضاف: "إننا نهتم بالتساوي بذلك، وفي الحقيقة الكرة الأرضية كلها تهتم بذلك. يعمل الدبلوماسيون، وحتى الآن لا يوجد هناك أي تقدم ملحوظ".

المصدر: نوفوستي