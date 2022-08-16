واشنطن: سنواصل العمل مع روسيا لاستئناف تفتيش المواقع العسكرية المتبادل بموجب "ستارت-3"

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل العمل مع موسكو لاستئناف تفتيش المواقع العسكرية المتبادل في إطار معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3).

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "سنواصل العمل مع روسيا عبر القنوات الدبلوماسية لاستئناف عمليات التفتيش".

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وأضاف أن العقوبات ضد روسيا التي تفرضها الولايات المتحدة لا تعتبر عقبة أمام زيارات الخبراء من روسيا للمواقع الأمريكية لغرض التفتيش والتفقد في إطار "ستارت-3".

وأكد أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتطبيق معاهدة "ستارت-3"، مضيفا: "علينا أن نعمل معا من أجل تقليص مخاطر سباق التسلح والتصعيد النووي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل الاتصالات غير العلنية في إطار المعاهدة، مشيرا إلى أن الجانبين يتبادلان المعلومات في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي