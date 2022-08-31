المستويات الإشعاعية طبيعية قرب محطة زابوروجيه النووية

أعلنت مدينة "إنيرغودار" الملاصقة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه أن المستويات الإشعاعية إشعاعية طبيعية رغم قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمحطة.

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جاء ذلك في بيان لسلطات المدينة، عشية وصول لجنة التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن تعرضت المحطة لأكثر من 60 هجوما أوكرانيا بواسطة المسيرات والمدفعية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواسطة قذائف شديدة الانفجار من قرية مارغانتس.

ووفقا للسلطات، فقد أغارت مسيرة على منشأة للبنى التحتية عند مدخل مدينة "إنيرغودار"، وتعرض مبنى الإدارة إلى تدمير وتلف من الواجهة وداخل المبنى، كما تعرض أحد مراكز التدريب بالمحطة، وضربة بالقرب من إحدى مخازن النفايات المشعة الصلبة.

على الرغم من ذلك، أعلنت سلطات المدينة أن الوضع الإشعاعي طبيعي.

المصدر: نوفوستي