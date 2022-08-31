 
مباشر

المستويات الإشعاعية طبيعية قرب محطة زابوروجيه النووية

أخبار العالم

المستويات الإشعاعية طبيعية قرب محطة زابوروجيه النووية
Globallookpress Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tppi

أعلنت مدينة "إنيرغودار" الملاصقة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه أن المستويات الإشعاعية إشعاعية طبيعية رغم قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمحطة.

إقرأ المزيد
الجيش الأوكراني يتسبب في اختراق سقف مبنى لتخزين الوقود النووي في زابوروجيه (صورة)
الجيش الأوكراني يتسبب في اختراق سقف مبنى لتخزين الوقود النووي في زابوروجيه (صورة)

جاء ذلك في بيان لسلطات المدينة، عشية وصول لجنة التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن تعرضت المحطة لأكثر من 60 هجوما أوكرانيا بواسطة المسيرات والمدفعية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواسطة قذائف شديدة الانفجار من قرية مارغانتس.

ووفقا للسلطات، فقد أغارت مسيرة على منشأة للبنى التحتية عند مدخل مدينة "إنيرغودار"، وتعرض مبنى الإدارة إلى تدمير وتلف من الواجهة وداخل المبنى، كما تعرض أحد مراكز التدريب بالمحطة، وضربة بالقرب من إحدى مخازن النفايات المشعة الصلبة.

على الرغم من ذلك، أعلنت سلطات المدينة أن الوضع الإشعاعي طبيعي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا