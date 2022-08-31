الحزب الشيوعي اليوناني: اسم غورباتشوف يرتبط  بالثورة المضادة في الاتحاد السوفيتي

قال الحزب الشيوعي اليوناني، في تعليقه على وفاة ميخائيل غورباتشوف، إنه يعتبر أن هدف سياسة غورباتشوف الأساسي كان تخريب الاشتراكية والإطاحة بها.

وأشار الحزب إلى أن آخر عمل للثورة المضادة في الاتحاد السوفيتي، يرتبط باسم غورباتشوف.

وأضاف التعليق الذي نشر على الموقع الإخباري للحزب 902.gr: "ارتبط اسمه، بآخر عمل للثورة المضادة في الاتحاد السوفيتي. لقد قاد سياسة البيريسترويكا، التي كانت في الواقع سياسة للإطاحة بالاشتراكية، وتم تنفيذ ذلك من الداخل ومن الأعلى".

وتابع الحزب الشيوعي اليوناني: "تلقى غورباتشوف ثمن خدماته على شكل كسب ثناء الرأسماليين داخل روسيا وخارجها. لقد اعترف غورباتشوف نفسه مرات عديدة بصراحة أن هدفه كان المساهمة إلى أقصى حد ممكن في الإطاحة بالاشتراكية.

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بعد أكثر من 30 عاما من الهزيمة المؤقتة للاشتراكية، بقي اسم غوبارتشوف يرتبط بالأحداث الدرامية المتلاحقة، التي جلبتها عودة الرأسمالية إلى الشعوب والطبقة العاملة في الاتحاد السوفيتي السابق وفي العالم بأسره.

توفي ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ووفق ما أفاد به المستشفى المركزي في العاصمة الروسية موسكو، "توفي ميخائيل غورباتشوف هذا المساء بعد معاناة طويلة من المرض".

المصدر: نوفوستي