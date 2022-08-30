باسورين: صد محاولة اختراق أوكرانية في منطقة قرية كوديمي

أفاد نائب رئيس الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية، إيدوارد باسورين، أن القوات الأوكرانية حاولت اختراق منطقة قرية كوديمي بالجمهورية، مضيفا أن القوات المتحالفة صدت هذه المحاولة.

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وقال باسورين قناة "روسيا-24"، اليوم الثلاثاء: "في منطقة قرية كوديمي نفذ العدو محاولة لشن هجوم مضاد، وتم صدها بنجاح، كما تم تدمير 20 دبابة والقضاء على 30 مقاتلا".

وأعلن مكتب الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، أمس الاثنين، عن تحرير قرية كوديمي من القوات الأوكرانية.

وتدل معلومات بعثة جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لتنسيق المسائل المرتبطة بجرائم الحرب الأوكرانية على أن القوات الأوكرانية استخدمت هذه القرية قبل 8 أغسطس الجاري لقصف مدينة غورلوفكا وضواحيها وكذلك قرية دولوميتنويه.

المصدر: تاس