قال أندريه ماروتشكو، أحد ضباط قوات لوغانسك، إن عسكريين أوكرانيين تدربوا في بريطانيا، وصلوا إلى منطقة مدينة أرتيموفسك التابعة لجمهورية دونيتسك والخاضعة حاليا للقوات الأوكرانية.

وأضاف الضابط: "في منطقة أرتيموفسك (سميت لاحقا باخموت)، تم تسجيل وصول مجموعة من العسكريين الأوكرانيين بعد عودتهم من فترة تدريب استمرت 3 أشهر في أحد مراكز التدريب التابعة للناتو في بريطانيا. الهدف من ذلك كان تدريبهم على استخدام الأسلحة والمعدات الغربية التي يتم توريدها الآن إلى أوكرانيا".

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في وقت سابق، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن الهجمات التي نفذتها القوات المتحالفة في اتجاه دونيتسك، تسببت بخسارة الكتيبة رقم 204 من لواء الدفاع الإقليمي 241 في أرتيموفسك، لأكثر من من 60٪ من عناصرها.

ووفقا له، قامت القيادة الأوكرانية، بسحب وحدات اللواء من منطقة القتال إلى كييف من أجل إعادة ترتيبها.

المصدر: تاس