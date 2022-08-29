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دونيتسك تعلن تحرير قرية كوديما حيث قصف الأوكرانيون منها بلدة غورلوفكا

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دونيتسك تعلن تحرير قرية كوديما حيث قصف الأوكرانيون منها بلدة غورلوفكا
Sputnik
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قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات المتحالفة تمكنت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، من السيطرة على 271 مركزا سكنيا، بما في ذلك قرية كوديما.

وأشارت القيادة في بيانها، إلى أن القوات الأوكرانية كانت تستخدم هذه القرية كنقطة لقصف بلدة غورلوفكا.

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وأضاف البيان: "تمكنت قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين حتى الآن، وبمساعدة وحدات الجيش الروسي، من تحرير 271 مركزا سكنيا، بما في ذلك قرية كوديما".

ونوه البيان بأن كوديما، هي قرية تابعة لمدينة سفيتلودارسكايا بمنطقة أرتيموفسك ( باخموت). ويبلغ عدد سكان القرية 600 نسمة.

المصدر: تاس   

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