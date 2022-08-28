تل أبيب تجري اتصالات مع واشنطن لعقد لقاء بين لابيد وبايدن

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن محادثات تجري لتنسيق لقاء بين رئيس الوزراء يائير لابيد ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن في شهر سبتمبر المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة.

وبحسب "i24news.tv" فإن التاريخ الذي يتم النظر فيه (لتنظيم اللقاء) هو 20 سبتمبر، بعد خطاب بايدن في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وفي وقت سابق اليوم، التقى وزير الأمن بيني غانتس برؤساء معاهد بحثية رائدة في واشنطن، في إطار الضغط الذي تمارسه إسرائيل على الاتفاقية النووية الناشئة مع إيران.

وقال غانتس في لقاء مع رؤساء المعاهد: "المعرفة والقدرات التي اكتسبتها إيران تتطلب تحسينات في الاتفاقية النووية التي تمت مناقشتها، بما في ذلك الحاجة إلى تأجيل موعد انتهاء القيود. سنواصل العمل ضد إيران في أي تطور".

المصدر: i24news.tv