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وسائل إعلام: في اتصال مرتقب لابيد سيحاول ثني بايدن عن توقيع اتفاق إيران

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وسائل إعلام: في اتصال مرتقب لابيد سيحاول ثني بايدن عن توقيع اتفاق إيران
Globallookpress
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء يائير لابيد يعتزم استغلال فرصة اتصال مرتقب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لإقناعه بعدم إبرام ما يعتبره "اتفاقا سيئا" مع إيران.

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بعد أن ردت واشنطن الأربعاء على مقترحات إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، من خلال وسطاء من الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يتحدث بايدن مع لابيد لإطلاعه على المستجدات، فيما سيحاول لابيد عرقلة توقيع الاتفاق. 

وأفادت الخارجية الإسرائيلية أمس بأن بايدن أخذ إجازة ولهذا تعذر له الحديث إلى لابيد، وأن الأمر سيتم على الأرجح خلال أيام معدودة، حسبما أشار موقع "واينت" الإسرائيلي. 

وفي حديث مع "واينت"، أعرب اللواء المتقاعد عاموس يدلين عن اعتقاده بضرورة الاستعداد للتعاون مع الولايات المتحدة، لـ"اليوم التالي" بعد الاتفاق أو عدم الرجوع إلى اتفاق.

وأضاف أنه يجب التركيز على تحويل تصريحات أربعة رؤساء لأمريكا بعدم جواز حصول إيران على أسلحة نووية إلى خطة عمل استراتيجية عملياتية مشتركة لمنع إيران من تصنيع قنبلة نووية.

وكان لابيد أكد الأربعاء أن "إسرائيل ليست ضد أي اتفاق نووي مع إيران"، لافتا إلى أن "إسرائيل ضد هذا الاتفاق (الحالي) لأنه سيئ".

المصدر: i24News

 

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