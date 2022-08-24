رئيس الحكومة الإسرائيلية: لسنا ضد اتفاق مع إيران لكننا ضد هذا الاتفاق لأنه سيئ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن "إسرائيل ليست ضد أي اتفاق نووي مع إيران،، لافتا إلى أن "إسرائيل ضد هذه الاتفاق (الحالي) لأنه سيئ".

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وأوضح لابيد قائلا: "إسرائيل ليست ضد أي اتفاق..نحن ضد هذه الاتفاق لأنه سيئ..لا يمكن قبوله كما هو مكتوب الآن".

وأردف: "على الطاولة الآن صفقة سيئة..ستعطي إيران مائة مليار دولار في السنة..هذا المال لن يبني مدارس أو مستشفيات..هذه مائة مليار دولار سنويا ستُستخدم لتقويض الاستقرار في الشرق الأوسط ونشر الرعب في جميع أنحاء العالم"، على حد قوله.

واستطرد: "هذه الأموال ستمول الحرس الثوري..سوف تمول الباسيج الذين يضطهدون الشعب الإيراني..وستمول المزيد من الهجمات على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، وستستخدم لتقوية حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي".

وعن الاتصالات مع الولايات المتحدة، قال لابيد: "إننا نجري حوارا مفتوحا مع الإدارة الأمريكية حول جميع الأمور الخلافية".

وأكمل: "إنني أقدر رغبتهم في الاستماع والعمل معا..الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا وستظل كذلك، والرئيس الأمريكي جو بايدن هو أحد أفضل الأصدقاء الذين عرفتهم إسرائيل على الإطلاق".

وتابع: "إذا تم التوقيع على صفقة، فإنها لا تلزم إسرائيل..سنعمل على منع إيران من أن تصبح دولة نووية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"